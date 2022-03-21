Вашингтон, 21 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV) поинтересовался у поклонников, каких музыкантов ему следует привлечь к записи новой пластинки. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter 21 марта.

Скриншот YouTube Trippie Redd

Среди артистов с наибольшим количеством упоминаний в комментариях под постом оказались Tory Lanez (Дейстар Петерсон), Lil Uzi Vert (Саймир Вудс), $ki Mask the Slump God (Стокли Клевон Гулбурн) и Yeat (Ноа Оливер Смит). Ожидается, что выход пластинки состоится в течение 2022 года.

Напомним, что 20 августа 2021 года Trippie Reddвыпустил свой новый альбом Trip at Knight. Релиз включил в себя 18 треков и стал четвёртым полноформатным проектом рэпера.