Москва, , 17:00 — REGNUM Для экономики России приоритетными по-прежнему остаются импортозамещение и развитие внутреннего рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что российской экономике предстоит «существенная встряска».

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«Действительно, некоторым семьям придётся пересмотреть источники получения доходов, возможно, актуальным станет вопрос смены места работы, поиска дополнительного заработка. Основной вопрос при смене места деятельности — куда, в какую сферу ориентировать свои усилия, — сказала Лебединская. — Приоритеты в развитии экономики остаются все те же: импортозамещение, развитие внутреннего рынка. Очень показательным примером является Китай, который ещё в прошлом году переориентировал свою экономику на внутренний рынок. Результат налицо. Страна не просто нивелировала потери, но и нарастила ВВП. Обоснование простое: 142 миллиона потребителей, нормы потребления товаров и услуг никто не отменял. Отсюда простой вывод: компенсировать потери на внешних рынках частично бюджет сможет».

При этом, как подчеркнула Лебединская, России нужно развивать Дальний Восток, Крайний Север.

«Есть огромный потенциал в развитии рынка услуг (IT-сектор), необходима поддержка неэластичных производств, по которым нет российских аналогов. Не стоит забывать и о потенциале нашей промышленности, который можно развивать в том числе благодаря молодым кадрам, выпускникам российских вузов», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщалось ранее, Решетников заявил о том, что запас прочности российской экономики велик.