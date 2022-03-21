Белград, 21 марта, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Сербский адвокат Александр Оленик намерен подать в суд иск против троих участников митинга в поддержку России 4 марта в Белграде за то, что они использовали символ Z, «подстрекая население к агрессивной войне». Об этом сообщили сербские СМИ 21 марта.

Скриншот публикации в группе «БУДЬ В КУРСЕ! Невский район» в «ВКонтакте» Z на автомобиле в поддержку специальной военной операции

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Одним из участников митинга, который из-за открытой поддержки России может стать фигурантом уголовного дела, является лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

«Меня интересует, как такой ярый защитник прав человека, как адвокат Оленик, восемь лет не замечал снаряды, которые по Донбассу выпускали ВСУ и которые убили уже 14 000 человек, среди которых 500 детей. Как такой большой гуманист может остаться в стороне от гонений на российских спортсменов, художников и студентов по всему миру?», — задался вопросом Младжан Джорджевич, комментируя для редакции BBC News на сербском языке намерения белградского юриста.

По словам Джорджевича, символ Z для него в первую очередь символизирует борьбу против нацистов, а также борьбу за справедливость, истину, свободу от НАТО и навязывания американского мировоззрения всем остальным странам.

«Этот символ движение «Освобождение» использовало на каждом митинге в поддержку России с момента начала специальной военной операции на Украине и мы будем использовать его и впредь, пока продолжается операция», — сказал Джорджевич.

Политик добавил, что это также один из способов показать президенту Сербии Александру Вучичу, что сербский народ поддерживает Россию, и что президенту лучше не думать о присоединении к антироссийским санкциям.

«Любая глупость, которую режим допустил бы по приказу западных колониальных управителей, стоила бы Сербию отказа от собственных национальных интересов. Россия на сегодняшний день принципиально защищает суверенитет Сербии над Косово и Метохией и существование Республики Сербской. Сербия должна быть вместе с ней. Сербский народ с Россией, но режим Вучича разворачивается в сторону Запада», — отметил Младжан Джорджевич.

Напомним, что ранее белградский адвокат Александр Оленик самостоятельно ввел санкции против России и ее граждан, отказавшись предоставлять им юридические услуги.