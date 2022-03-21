Киев, , 17:30 — REGNUM Лейбл Masterskaya украинского исполнителя Ивана Дорна закрыл доступ к своему каталогу для пользователей из России и Белоруссии. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале музыкального объединения.

Иван Дорн Mary Mitso

На данный момент альбомы Ивана Дорна в сервисах Spotify и «Яндекс.Музыка» уже удалены. К прослушиванию доступны только композиции, записанные с другими исполнителями.

Ранее лейбл Дорна перестал сотрудничать с музыкантами из России. По словам представителей объединения, подобная мера является временной и направлена на защиту ценностей организации.

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