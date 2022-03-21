Киев, 21 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Инициатива запретить на законодательном уровне деятельность на Украине «антиукраинских политических партий» будет рассмотрена Верховной радой, 21 марта сообщается на её сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Соответствующий законопроект, внесённый руководством комитета Рады по вопросам государственной власти, зарегистрирован в украинском парламенте.

Комментируя эту инициативу, её автор депутат Роман Лозинский заявил, что законопроект нужно принять срочно. Рассматривается в этой связи инициатива украинского президента Владимира Зеленского о запрете антигосударственных партий.

Напомним, Украина находится в состоянии глубокого кризиса, в том числе кризиса власти. Кризис власти обнажился на фоне того, что на территории страны российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации.