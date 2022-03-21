Калуга, , 17:34 — REGNUM Соглашение о реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» заключено 21 марта в Калуге между региональным министерством культуры и министерством образования и науки области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема федерального проекта «Культура для школьников»

Проект «Культура для школьников» направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения. Проект состоит из трёх тематических блоков: «Культпоход», «Культурный клуб», «Цифровая культура». Основные направления проекта — литература, музыка, архитектура, изобразительное искусство, кинематография и народное творчество. По состоянию на 1 марта 2022 года в рамках проекта школьники посетили учреждения культуры Калужской области 272 тыс. 374 раза.

В Калужской области федеральный проект «Культура для школьников» реализуется с 1 сентября 2020 года.

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