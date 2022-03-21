Симферополь, 21 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин дисквалифицирован решением международной шахматной федерации (FIDE) на шесть месяцев, причиной стала поддержка Карякиным специальной военной операции, которую проводит Россия. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 21 марта.

Ruchess.ru Сергей Карякин и Магнус Карлсен

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»Очередной беспредел в адрес нашего крымчанина, чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина. Поддерживаем Сергея, он правильный человек, настоящий патриот. Поэтому, Сергей, плюнь на них и разотри, ты знаешь, как это делается. На самом деле, делают они это все себе во вред, стреляют сами себе в ногу. Проживём и без них!» — сказал Аксёнов на видео, размещённом в его телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, специальную военную операцию по защите Донбасса Россия ведёт с 24 февраля. Ранее Сергей Карякин заявил, что не испытывает иллюзий относительно своего участия в соревнованиях под эгидой FIDE.