Москва, 21 марта, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Возможные поставки зенитных ракетных комплексов С-300 Украину не спасут. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Передача Украине нескольких комплексов С-300 из Восточной Европы ничего принципиально не изменит, так как Россия уже уничтожила около сотни таких комплексов», — заявил эксперт.

По мнению политолога, остаётся сомнительным, что эти комплексы могут безопасно прибыть на Украину и не будут уничтожены сразу же после пересечения границы.

«Поэтому вся эта возня с поставками С-300 больше похожа на имитацию бурной деятельности, направленной на демонстрацию поддержки Украины Западом», — отметил Александров.

При этом возможные поставки американских зенитных комплексов «Пэтриот» столкнутся с рядом проблем, считает эксперт.

«Главная из них — отсутствие на Украине специалистов по использованию этих комплексов. А в неумелых руках они будут быстро уничтожены, что сразу же подорвет реноме американских систем ПВО во всем мире, чего Вашингтону совсем не нужно», — подытожил Александров.

Напомним, что украинское руководство обратилось с просьбой к странам Запада организовать поставки зенитных ракетных комплексов С-300, предварительно выкупив их у ряда восточноевропейских стран.