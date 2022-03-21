Лондон, , 16:50 — REGNUM Российский военный атташе вызван в министерство обороны Британии, сообщает 21 марта пресс-служба британского военного ведомства.

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По утверждению минобороны Британии, вызов связан с российской спецоперацией на Украине.

«Атташе по вопросам обороны России вновь вызван в министерство обороны в связи с неспровоцированным вторжением на Украину и действиями Вооруженных сил России», — указано в сообщении на странице военного ведомства в Twitter.

Уточняется, что при этом второй замминистра обороны Британии Лоуренс Ли «выразил самый решительный протест против непрекращающегося и неоправданного насилия российских войск в отношении невинных гражданских лиц», а также напомнил об обязательствах России по Женевской конвенции.

«Ли подчеркнул, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. Он заявил, что Британия будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование к Российской Федерации немедленно вывести свои войска», — отмечает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную спецоперацию по денацификации Украины.

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