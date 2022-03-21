Вологда, 21 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Вологодской области отменили все проверки бизнес-организаций, запланированные на 2022 год. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ключевую роль в преодолении текущих проблем экономики должен сыграть частный бизнес. Нужно снизить административные барьеры на него», — пояснил глава региона.

Отмена проверок не коснется предприятий, если их деятельность будет нести угрозу жизни сотрудников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти попросили федеральный центр поддержать региональный ЛПК.