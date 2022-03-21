Курск, 21 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Информация о том, что студентам призывного возраста запретили покидать территорию Курской области, не соответствует действительности. Об этом 21 марта заявил губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский губернатор Роман Старовойт

По словам Старовойта, такая информация активно распространяется в мессенджерах.

«По мессенджерам распространяют новый фейк. Нет никаких приказов, запрещающих студентам призывного возраста покидать Курскую область», — прокомментировал глава региона.