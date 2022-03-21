Мадрид, 21 марта 2022, 16:44 — REGNUM Испанский режиссёр сериала «Бумажный дом» Алекс Пина возобновил сотрудничество с сервисом Netflix и уже работает над новым сериалом. Об этом 21 марта пишет Deadline.
Название будущего проекта пока неизвестно. По данным издания, идея создать шоу Пине пришла после прочтения статьи в испанской газете об увеличении покупки бункеров после пандемии. Режиссёр отметил, что Netflix позволяет ему создавать «рискованные и разные проекты, которые были написаны с полной свободой».
ИА REGNUM напоминает, что Алекс Пина также работает над созданием спин-оффа «Бумажного дома», сюжет которого посвящён герою оригинального шоу Берлину. Премьера проекта запланирована на 2023 год.
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