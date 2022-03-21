Мадрид, 21 марта, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Испанский режиссёр сериала «Бумажный дом» Алекс Пина возобновил сотрудничество с сервисом Netflix и уже работает над новым сериалом. Об этом 21 марта пишет Deadline.

Кадр из сериала «Бумажный дом» Бумажный дом

Название будущего проекта пока неизвестно. По данным издания, идея создать шоу Пине пришла после прочтения статьи в испанской газете об увеличении покупки бункеров после пандемии. Режиссёр отметил, что Netflix позволяет ему создавать «рискованные и разные проекты, которые были написаны с полной свободой».

ИА REGNUM напоминает, что Алекс Пина также работает над созданием спин-оффа «Бумажного дома», сюжет которого посвящён герою оригинального шоу Берлину. Премьера проекта запланирована на 2023 год.