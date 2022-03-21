21 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление директора Норвежского Нобелевского института Олава Ньёльстада, прокомментировавшего инициативу выдвижения кандидатуры Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.

Оксана Переможенко, , 19:30 — REGNUM Невозможно продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира. Об этом, как сообщает 21 марта РИА Новости, заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад, комментируя инициативу выдвижения кандидатуры Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также отмечается, что институт не получил письмо о номинации Зеленского. Но вместе с тем «комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира», который истек 31 января. Уточняется также, что вторым крайним сроком было 28 февраля, когда состоялось первое официальное заседание комитета.

Новость обсудили читатели издания «ШарийNET» на страницах издания в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте».

"Ну хоть тут включили голову. Но рано пить шампанское, сейчас их продавят янки… Чёрное — это белое. И многие в это верят. Окно Овертона в действии», — написал Дима С.

«Погоди. Сейчас окажут влияние — и комитет, склонив гриву, сделает то, что надо», — отметил Денис М.

«Вон Обаме «нобелевку» авансом дали. А Зеля чем хуже?!» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

Барак Обама получает Нобелевскую премию мира White House

«Бедный старина Нобель. Наверно, вертится в гробу и чешется от таких «номинантов», — отреагировал Виктор Б.

«Походу, даже для этих лицемеров тут был передоз», — добавил Самсон С.

«Голубь мира упорхнул», — шутит Сергей Б.

«Бедный! Как же он без премии-то?!» — иронизирует Виктория Е.

«Да что они себе позволяют?.. Хоть грамоту дайте», — смеется Рудольф Ё.

«А-а-а… Сроки истекли… Я уж надеялась, что здравый смысл возобладал…» — отметила Аня И.

«Странно. Последние лет 10 для них это естественный выбор. Или всё-таки в этот раз перебор?» — поинтересовался Александр Г.

«Официально заявлено, что сроки… [прошли], а так — может, и не хотят пачкаться», — отреагировала Анна Л.

«Какие-то крохи здравого смысла остались в Европе», — пишет Олег С.

«Нобель не выдержал. Приснился…» — с сарказмом добавила Ирина П.

«Здравый смысл ещё присутствует», — отметил Вадим И.

«На «Оскара» здесь есть за что», — иронизирует Юрий Г.

«Само номинирование было глупостью», — пишет Александр Д.

«Штаты прикажут — и номинируют», — написал Max Z.

«Эту премию мира последнее время дают самым отпетым негодяям», — прокомментировал новость Вадим.

«Даже для этих упырей из нобелевского комитета эта идея кажется слишком», — добавила Alena K.

«Ничего, в следующем году получит. В камере», — с сарказмом отметил «Злой Язык».

«А что такое? Ещё недостаточно натворил для премии? Так он постарается… Время ещё есть… Чего-то сейчас совсем страшно стало», — написала Ekaterina Z.

«Нобелевский комитет, комментируя призыв номинировать Владимира Зеленского на премию мира, заявил, что не может продлить сроки выдвижения. Не судьба! Странно, почему президента ещё не номинировали на «Оскар»? Ведь хорошо же текст читает в своих роликах!» — с сарказмом подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».