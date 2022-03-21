Тюмень, , 16:40 — REGNUM В Тюменской области 700 млн рублей выделят из регионального бюджета на докапитализацию фонда поддержки промышленности. Об этом заявил глава региона Александр Моор.

Промышленность

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На реализацию новых промышленных проектов в регионе будут предоставляться кредиты по ставке 8,5% годовых. Системообразующие предприятия Тюменской области смогут получить кредиты для пополнения оборотных средств по ставке 11% годовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области неработающие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями получат по 2000 рублей поддержки из областного бюджета.

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