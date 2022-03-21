Москва, , 19:54 — REGNUM ВСУ не спасёт ни новая тактика, ни другие ухищрения, им нужно только капитулировать. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Т.н. «новая тактика» ВСУ, скорее всего, не является тактикой, а является единственным способом, которым они могут оказывать хоть какое-то сопротивление. Превосходство российской армии столь тотально, что ВСУ могут надеяться лишь на чудо, в частности, на то, что затягивание конфликта в условиях западных санкций приведет к возмущению населения России и восстанию в Москве», — заявил эксперт.

Киев ставит задачу максимально затянуть конфликт и нанести нашей армии по-возможности как можно большие потери, даже в том случае, когда такие действия лишены военного смысла и наносят ущерб в основном украинскому населению, считает политолог.

«Нам, как русским людям, совершенно понятно, что надежды Киева абсолютно иллюзорны и что разгром ВСУ неизбежен как восход солнца. Но если руководство ВСУ это признает, то им не остается другого логичного выхода, кроме капитуляции. Но быстрая капитуляция киевского режима совершенно не устраивает Запад, который заинтересован в том, чтобы нанести России максимально возможный урон, даже ценой полного разрушения Украины» — подытожил эксперт.

Напомним, что после начала спецоперации 24 февраля ВСУ перешли к новой тактике — уступают территорию, после того, как на нее зашли ВС РФ, наносят по ней массированный ракетно-артиллерийский удар, а также пропускают ВС РФ, затем забрасывают в тыл ДРГ с тепловизорами и ночниками, нападают на колонны, КПП и НП.