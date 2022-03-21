Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM В Ленинградской области не существует угрозы прекращения производства лекарств и поставок препаратов, заявили 21 марта в одной из крупнейших фармацевтических компаний региона НАО «Северная звезда».

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Компания, которая производит 68 наименований препаратов, заверила, что продолжает работу в обычном режиме, не сокращая объемов производства.

«Угрозы прекращения производства лекарственных препаратов на данный момент нет», ― подчеркнули в фармацевтической компании.

Напомним, ранее в Росздравнадзоре сообщали, что в ряде регионов из-за ажиотажного покупательского спроса наблюдался дефицит препаратов для людей, страдающих заболеванием щитовидной железы и диабетом. Нехватка лекарств произошла из-за людей, которые решили закупиться впрок в ожидании решения западных фармкомпаний, которые в итоге не отказались от поставок лекарств.

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