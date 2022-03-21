Москва, , 18:34 — REGNUM Продолжается блокировка новостей «Яндекс.Мессенджером» в официальном сообществе ИА REGNUM. Так, представители платформы удалили новость о прогнозе вице-премьера РФ Александра Новака, что стоимость одного барреля нефти может вырасти до 300 долларов США в случае отказа от российской нефти.

Робот «Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Удаление материалов «Яндекс.Мессенджер» объясняет нарушениями правил сообщества или ошибкой в работе алгоритма модерации. Однако конкретику ошибок или нарушений техническая поддержка сервиса не раскрывает.

Как ранее сообщалось, онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер» неоднократно накладывал свои «санкции» на новости, опубликованные ИА REGNUM. Так, под удаление попали материалы с высказываниями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, официального представителя МИД России Марии Захаровой, вице-премьера Виктории Абрамченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак: при отказе от российской нефти цена может вырасти до 300 долларов