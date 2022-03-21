Липецк, , 16:36 — REGNUM В Липецке организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нападении бродячей собаки на шестилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Зубы собаки Meli1670

По предварительным данным, днём 20 марта в селе Подгорное Липецкого района собака вцепилась мальчику в лицо. Ему понадобилась квалифицированная медицинская помощь и оперативное вмешательство. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.