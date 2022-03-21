Москва, 21 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер» вновь заблокировал новость в официальном канале ИА REGNUM. Под удаление попало заявление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о достатке в России сахара и гречневой крупы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Блокировку материалов представители платформы оправдывают ошибками в работе алгоритма модерации или нарушениями правил сообщества, однако конкретных нарушенийвыявить не удалось.

Напомним, ранее сервис заблокировал в официальном канале агентства несколько политических новостей. Под удаление попали материалы с высказываниями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, официального представителя МИД России Марии Захаровой.