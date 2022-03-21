21 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 19:30 — REGNUM Два года назад, весной 2020 года, когда пандемия коронавируса только пришла из Китая в Европу, в эпицентре заболеваемости оказалась Италия. С каждым днём число пациентов увеличивалось в прогрессии, в итальянских стационарах не было места, а морги оказались переполнены. Что делать, как быть — не знали ни врачи, ни чиновники. А медицинская промышленность не могла обеспечить граждан не только пока не появившимися ещё вакцинами, но и средствами индивидуальной защиты.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Самой обидной оказалась реакция других стран Евросоюза. Содружество государств вмиг отвернулось от родины Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Италии не предоставили ни медикаментов, ни оборудования. Никакой солидарности от своих соседей в Риме не дождались.

Руку помощи протянули только две страны — Китай и Россия. Из Поднебесной в Италию прилетел самолёт с лекарствами и оборудованием для интенсивной терапии. Россия предоставила спецтехнику и специалистов. В Италию прибыли российские военные, они привезли мобильные лаборатории и дезинфекционные комплексы. Были обеззаражены главные очаги инфекции, к примеру, в Бергамо. И ситуация постепенно начала налаживаться.

Спустя два года страны Запада намерены сделать Россию очагом отчуждения. Родину Чехова, Чайковского, Рахманинова, Плисецкой пытаются отменить вместе с её народом и многовековой культурой. Как мы знаем, бойкот и блокада получаются у США и стран Евросоюза особенно хорошо. Однако с Россией что-то пошло не так.

Рим Austin Keys

Пока власти стран Запада вводят санкции и организуют поставки оружия на Украину, жители отказались не только порицать нашу страну по указке, но выходят на протесты с лозунгами поддержки. Альтернативная точка зрения всё активнее распространяется в социальных сетях среди жителей Германии и Италии. Причём Москву поддерживают люди самых разных политических убеждений — и левые, и правые.

В городах Италии — Риме и Пизе — прошли митинги против отправки вооружения на Украину. Представитель пизанского отделения профсоюза USB Чинция Далла Порта рассказала РИА Новости, что протест направлен против отправки военных материалов, а также против участия Италии в военных действиях на Украине. Один из лозунгов манифестации — «Италия — вон из НАТО и войны». К протестам присоединились антифашисты, политические активисты и даже итальянское ЛГБТ-сообщество, обвинившее блок НАТО в развязывании конфликта на Украине.

Как пишет газета La Repubblica, ряд итальянских депутатов, входящих в правящую коалицию партий «Движение «5 звезд» и «Лига», на фоне запланированной речи украинского президента Владимира Зеленского предлагают организовать выступление в парламенте страны президента России Владимира Путина.

А в Германии прошёл автопробег в поддержку России. Жители страны с флагами РФ и ФРГ и буквами Z на окнах проехали по немецким улицам.

Пока послушные евробюрократы в очередной раз склоняют голову перед США и пытаются изолировать Россию, нередко действуя себе во вред, народы этих стран смотрят дальше и глубже, вникая в истинный смысл происходящего.