Калуга, 21 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Праздничное мероприятие, посвящённое открытию Года культурного наследия народов России в Калужской области, состоялось в калужском Доме народного творчества и кино «Центральный». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.

Фото министерства культуры Калужской области Открытие Года культурного наследия народов России в Калужской области

На праздник собрались делегации работников культуры из муниципальных районов и городских округов региона. В фойе здания была организована выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, работали интерактивные площадки. В концертной программе приняли участие артисты профессиональных и любительских коллективов, которые представили колорит и традиции народов, живущих в регионе. Финалом мероприятия стал общий сводный номер в исполнении всех участников концерта.

В рамках церемонии министр культуры области Павел Суслов дал старт эстафете передачи символа Года культурного наследия народов России от одного муниципального образования другому. Из Калуги его направили в Куйбышевский район. Помимо тематических мероприятий в муниципальных образованиях состоятся ярмарки, карнавальные шествия, народные гуляния, показы спектаклей профессиональных и самодеятельных коллективов, фестивали сельских подворий, событийные мероприятия на туристических объектах. В декабре символ вновь возвратиться в Калугу, где на сцене областной филармонии состоится официальное закрытие Года культурного наследия в Калужской области.