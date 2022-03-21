Белгород, 21 марта 2022, 16:36 — REGNUM Участок федеральной трассы в Белгородской области от Губкина до Старого Оскола 21 марта поручил капитально отремонтировать, не дожидаясь даты плановых работ, губернатор Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Одна из центральных магистралей области находится в ненадлежащем состоянии. По словам главы региона, автомобилистов не волнует, кто обеспечивает ремонт участка, областные или федеральные власти, водителям важна безопасность.
Губернатор поручил министерству автомобильных дорог и транспорта региона подготовить смету и проект ремонтных работ, чтобы лично выйти на федеральный уровень для решения этого вопроса.