Белгород, , 16:36 — REGNUM Участок федеральной трассы в Белгородской области от Губкина до Старого Оскола 21 марта поручил капитально отремонтировать, не дожидаясь даты плановых работ, губернатор Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Разбитые дороги Wonderlane

Одна из центральных магистралей области находится в ненадлежащем состоянии. По словам главы региона, автомобилистов не волнует, кто обеспечивает ремонт участка, областные или федеральные власти, водителям важна безопасность.

«Я проехал несколько регионов, и хуже дороги, чем из Губкина в Старый Оскол, нигде не видел. Там сейчас дорога фактически отсутствует, хотя она и федеральная. Ехать там невозможно. Это ЧП, опасно для людей. Там необходим капремонт всего участка дороги», — сказал руководитель области.

Губернатор поручил министерству автомобильных дорог и транспорта региона подготовить смету и проект ремонтных работ, чтобы лично выйти на федеральный уровень для решения этого вопроса.