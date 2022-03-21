Москва, 21 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова записала видеообращение к актёру Арнольду Шварценеггеру. Ролик опубликован на YouTube-канале Russian Hour 21 марта.

Gage Skidmore Арнольд Шварценеггер

В ролике Наумова рассказала о своей первой встрече с Шварценеггером, когда она в возрасте 15 лет установила мировой рекорд по подниманию штанги. По словам спортсменки, тогда она привезла для актёра «письма и фотографии от детей воюющего Донбасса».

Наумова говорит, что в письмах дети «рассказывали Терминатору, как живут на войне, просили помощи, просили самых простых советов». Спортсменка уточнила, что Шварценеггер тогда передал их своему помощнику и пообещал «разобраться». «Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передала, хоть и обещали», — упрекает актёра Наумова.

Ранее Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к жителям России. В ролике он утверждал, что любит РФ, и просил прекратить спецоперацию.