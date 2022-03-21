Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Американский рэпер Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) может появиться в серии игр Call of Duty. Соответствующую информацию 21 марта опубликовал портал Shazoo.

Snoop Dogg Eva Rinaldi

По слухам, 1 апреля 2022 года исполнитель будет добавлен в Call of Duty: Mobile, а 19 апреля 2022 года он предстанет в Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Warzone. Ожидается, что популярный артист появится в игре в качестве оперативника.

Ранее Snoop Dogg уже появлялся во вселенной Call of Duty. Рэпер записал эксклюзивный голосовой пакет для игры Call of Duty: Ghosts в 2013 году.

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