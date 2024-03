Вашингтон, 21 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Американский рэпер Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) может появиться в серии игр Call of Duty. Соответствующую информацию 21 марта опубликовал портал Shazoo.

Eva Rinaldi Snoop Dogg

По слухам, 1 апреля 2022 года исполнитель будет добавлен в Call of Duty: Mobile, а 19 апреля 2022 года он предстанет в Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Warzone. Ожидается, что популярный артист появится в игре в качестве оперативника.

Ранее Snoop Dogg уже появлялся во вселенной Call of Duty. Рэпер записал эксклюзивный голосовой пакет для игры Call of Duty: Ghosts в 2013 году.