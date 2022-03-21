Киев, , 16:26 — REGNUM Очередные российско-украинские переговоры состоялись 21 марта. Они, как заявил член украинской делегации Давид Арахамия в интервью одному из украинских изданий, длились полтора часа.

Переговоры

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Он уточнил, что с 10:30 мск до полудня состоялись переговоры официальных делегаций, а затем обсуждение продолжилось в рабочих группах.

Напомним, российско-украинские переговоры со второй половины марта ведутся в видеоформате. Переговоры делегаций прерываются на технические паузы, а рабочие группы «встречаются» каждый день.

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