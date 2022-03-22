Москва, , 00:28 — REGNUM Российская стратегическая авиация может применяться на нынешнем этапе спецоперации, ранее она могла понести потери от украинских ЗК С-300. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Ту-160, стратегический бомбордировщик Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я считаю, что отказ использовать стратегическую авиацию на ранней стадии конфликта объяснялся ее уязвимостью для украинских систем С-300», — заявил эксперт.

По мнению политолога сейчас, когда подавляющее большинство этих комплексов уничтожено, стоит начать использование «стратегов для бомбежки особо укрепленных районов боеприпасами повышенной мощности».

«Например, вместо бесконечных обстрелов и штурма завода «Азовсталь», который чреват серьезными потерями наших военнослужащих, можно было бы сбросить на этот объект тяжелую вакуумную бомбу, которая полностью нейтрализует всех украинских неонацистов на этом объекте», — отметил Александров.

Напомним, что во время проведения спецоперации по денацификации Украины ВС РФ широко применяли фронтовую авиацию, но до сих пор не применяла стратегическую.