Москва, , 16:23 — REGNUM На фоне санкций Россия должна незамедлительно покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом завил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«В течение последних нескольких недель коллективный Запад ввёл в отношении нашей страны множество санкций. Считаю, что в этой ситуации Россия должна незамедлительно выйти из ВТО, раз и на всегда покончив с международной организацией, которая своими ограничениями принесла немало вреда нашей экономике», — отметил Миронов.

Результат с самого начала был сомнительный, считает парламентарий. Для российских товаров были отменены некоторые ограничения по доступу на мировой рынок, правда, в основном от этого выиграли сырьевые компании. Продукцию производственных предприятий на Запад всё равно не пустили, но зато Россия открыла свои границы для беспрепятственного доступа иностранных товаров на свой рынок.

«В конечном итоге это увеличило зависимость нашей страны от США и ЕС, и довольно быстро стало понятно, что без программы импортозамещения нам не прожить. Последствия от участия в ВТО мы пожинаем сейчас, когда Россию начали массово отрезать от западных товаров и технологий», — указал он.

Российская Федерация подписала Протокол о вступлении в ВТО 15 апреля 1994 года, а присоединилась к международной организации только в 2012 году.

Законопроект о денонсации соглашения о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) внесли в Госдуму депутаты СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.

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