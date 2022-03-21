Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Петербурге продлили на 72 часа срок содержания под стражей злоумышленнику, который аэрозольным баллончиком нанес изображение украинского флага на две гаубицы, принадлежащие Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи. Об этом 21 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Баллончик с краской

По мнению дознания, около 01:00 мск 2 марта Николай Воротнев и еще одно неустановленное лицо, «действуя по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой гражданский долг в рамках специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины», нанесли аэрозольными баллончиками изображение в виде двух горизонтальных полос синего и желтого цвета на щитовые покрытия двух гаубиц, являющихся реликвиями Великой Отечественной войны.

Действия молодых людей были расценены как осквернение и порча имущества, состоящего на балансе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Петербурга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической ненависти»). Сам Воротнев был задержан лишь 19 марта, обвинение ему еще не предъявлялось. А 21 марта дознание вышло в суд с ходатайством о продлении сроков задержания еще на 72 часа.

«Дознание просит суд о заключении под стражу. Задержание продлено также по ходатайству дознания», — уточнили в ОПС.

Поиск сообщника Воротнева продолжается.

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