Вологда, 21 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Вологодской области за неделю заболеваемость ковидом снизилась на 35,5%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава регионального департамента Алексей Плотников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Снижается и количество пациентов, поступающих в перепрофилированные стационары — на прошедшей неделе количество госпитализированных составило 12,5%, за истекшие сутки госпитализировано 19 человек», — сообщил чиновник

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области решили не отменять масочный режим.