София, 21 марта 2022, 16:17 — REGNUM Сотрудничество с Газпромом намерены продолжать болгарские власти, заявил премьер-министр республики Кирил Петков 21 марта, передаёт Nova News.
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Отметив, что ситуация на рынке углеводородов кризисная, глава правительства Болгарии сказал, что сценариев дальнейших действий должно быть много, один из них — работа без Газпрома.
Но российский газ нужен Болгарии, поэтому, в случае преодоления кризиса и успешных переговоров с Газпромом, София будет использовать все возможности поставок газа, включая российский.
По его оценке, по болгаро-греческому газопроводу можно доставить в страну три миллиарда кубометров газа, а это полностью обеспечивает потребности Болгарии. Помимо этого, существуют межсистемные газопроводы с Сербией и Турцией. То есть альтернативы российским поставкам есть.
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