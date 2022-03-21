Москва, , 19:12 — REGNUM Эффективность беспилотных комплексов «Байрактар» оказалась переоценена. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUMзаявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Байрактар ТБ2 CeeGee

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«Я всегда говорил, что эффективность «Байрактаров» сильно преувеличена. Они оказались эффективными против армянской армии, не имеющей современной системы ПВО», — заявил эксперт.

По мнению политолога, армянская армия во время конфликта в Карабахе фактически не использовала боевую авиацию.

«Россия же имеет полное господство в воздухе и сбивает «Байрактары» как с самолетов, так и современными ПВО малой дальности «Тор» и «Панцирь». К тому же для нейтрализации этих БПЛА используются современные системы РЭБ, которые дезориентируют их и не позволяют им точно поражать цели. Поэтому ущерб от «Байрактаров» для российских войск минимален» — подытожил эксперт.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Во время проведения спецоперации ВСУ пытались применять против ВС РФ беспилотные комплексы «Байрактар-ТВ2».