Тбилиси, , 16:14 — REGNUM Несмотря на обострение ситуации на Украине в Грузии продолжает сохраняться стабильность. Об этом заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

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«Я хочу призвать всех к миру и консолидации. Наша нация должна быть сплоченной, единой и сильной», — заявил Гарибашвили.

Он назвал «разумным» политику грузинского правительства, выбравшего в сложившейся ситуации нейтралитет. По мнению премьер-министра, это позволяет сохранить мир в Грузии.

Напомним, социологический опрос, проведённый в Грузии по заказу телекомпании «Имеди», показал, что 64% поддерживают решение грузинских властей не объявлять новые санкции России. 76,5% заявили, что поддерживают решение сохранять нейтралитет с РФ.

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