Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Антагонисту Загадочнику из американского фильма «Бэтмен» будет посвящен ряд комиксов. Информацию об этом передаёт «Чемпионат» 21 марта.

Загадочник из «Бэтмена» Скриншот YouTube

Ожидается, что предстоящий комикс получит шесть выпусков, а автором сценария выступит исполнитель роли суперзлодея в кино — Пол Дано. Выход первого подобного комикса запланирован на октябрь 2022 года.

Ранее стало известно о том, что Пингвин из «Бэтмена» Мэтта Ривза («Монстро») получит свой сериал. Премьера проекта запланирована на осень 2023 года.

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