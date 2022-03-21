Вашингтон, 21 марта 2022, 16:14 — REGNUM Антагонисту Загадочнику из американского фильма «Бэтмен» будет посвящен ряд комиксов. Информацию об этом передаёт «Чемпионат» 21 марта.

Загадочник из «Бэтмена»
Загадочник из «Бэтмена»
Скриншот YouTube

Ожидается, что предстоящий комикс получит шесть выпусков, а автором сценария выступит исполнитель роли суперзлодея в кино — Пол Дано. Выход первого подобного комикса запланирован на октябрь 2022 года.

Ранее стало известно о том, что Пингвин из «Бэтмена» Мэтта Ривза («Монстро») получит свой сериал. Премьера проекта запланирована на осень 2023 года.

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