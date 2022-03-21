Вашингтон, 21 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Антагонисту Загадочнику из американского фильма «Бэтмен» будет посвящен ряд комиксов. Информацию об этом передаёт «Чемпионат» 21 марта.

Скриншот YouTube Загадочник из «Бэтмена»

Ожидается, что предстоящий комикс получит шесть выпусков, а автором сценария выступит исполнитель роли суперзлодея в кино — Пол Дано. Выход первого подобного комикса запланирован на октябрь 2022 года.

Ранее стало известно о том, что Пингвин из «Бэтмена» Мэтта Ривза («Монстро») получит свой сериал. Премьера проекта запланирована на осень 2023 года.