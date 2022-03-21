Москва, , 18:35 — REGNUM Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» — демонстрация для НАТО. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Применение «Кинжала» имеет две цели. Первая — проверка изделия в боевых условиях. Второе — демонстрация силы для НАТО», — заявил эксперт.

По мнению политолога, демонстрация даже имеет больший эффект, чем обкатка оружия в условиях реального боя.

«Если каким-то идиотам там, в НАТО, придёт в голову попытаться ввести бесполётную зону, то «Кинжал» сможет уничтожить их авиацию прямо на аэродромах, и никакая ПВО НАТО его перехватить не сможет» — подытожил Александров.

Напомним, что 19 марта ВКС РФ впервые во время проведения спецоперации применили гиперзвуковую ракету «Кинжал».