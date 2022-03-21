Рим, , 16:08 — REGNUM Итальянский политик Сильвио Берлускони в возрасте 85 лет в третий раз женился. Об этом 21 марта пишет Cosmopolitan.

Сильвио Берлускони European People’s Party

Избранницей Берлускони стала Марта Фашина, депутат от его партии «Вперёд, Италия». Невеста младше политика на 53 года.

ИА REGNUM напоминает, что Берлускони официально был женат дважды. С 2011 года он встречался с моделью Франческой Паскале, однако в 2020 году они расстались.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ Италии недоумевают, почему Берлускони до сих пор не осудил Путина