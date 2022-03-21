Рим, 21 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Итальянский политик Сильвио Берлускони в возрасте 85 лет в третий раз женился. Об этом 21 марта пишет Cosmopolitan.

European People’s Party Сильвио Берлускони

Избранницей Берлускони стала Марта Фашина, депутат от его партии «Вперёд, Италия». Невеста младше политика на 53 года.

ИА REGNUM напоминает, что Берлускони официально был женат дважды. С 2011 года он встречался с моделью Франческой Паскале, однако в 2020 году они расстались.