Сильвио Берлускони женился на женщине, которая младше его на 53 года
Рим, 21 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Итальянский политик Сильвио Берлускони в возрасте 85 лет в третий раз женился. Об этом 21 марта пишет Cosmopolitan.
European People’s Party
Сильвио Берлускони
Избранницей Берлускони стала Марта Фашина, депутат от его партии «Вперёд, Италия». Невеста младше политика на 53 года.
ИА REGNUM напоминает, что Берлускони официально был женат дважды. С 2011 года он встречался с моделью Франческой Паскале, однако в 2020 году они расстались.