Москва, , 16:06 — REGNUM Партия «Единая Россия» объявляет о старте акции «Книги — Донбассу». Акция будет реализована в библиотеках ЛДНР, в том числе — школьных.

Детские книги Екатерина Калаева, ИА REGNUM

Партия организует сбор книг на русском языке для последующей отправки в Луганскую и Донецкую народные республики. О необходимости пополнить книжный фонд сообщила заместитель правительства Луганской народной республики Анна Тодорова на встрече в Государственной Думе.

«Потребность у жителей Донбасса в литературе высокая. Поэтому своевременно и очень важно помочь нашему братскому народу: для них эти книги станут как глоток свежего воздуха. Приглашаем всех партийцев, депутатов, наши библиотеки и просто всех желающих принять участие в акции «Книги — Донбассу», — сообщила координатор партийного проекта «культура малой Родины», председатель комитета По ее словам, не хватает не только книг на русском языке, но и учебников. Она подчеркнула, что принести книги можно в любом количестве. Вместе с волонтерами, студентами их подготовят к отправке, сформируют комплекты литературы для школьных и для обычных библиотек.

«В дальнейшем, используя опыт партийного проекта «Культура малой Родины» в создании модельных библиотек, можно будет распространить его и в республиках», — сказала Ольга Казакова.

В свою очередь, глава комиссии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что принести книги можно в общественные приемные партии.

«Очень важно вернуть детям Донбасса возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде, например, читать художественную литературу на русском языке — то, чего их пыталась лишить украинская власть. Из библиотек были насильно изъяты все до одной книги на русском языке, зато завезены книги на испанском, итальянском. Мы приглашаем присоединиться к акции «Книги — Донбассу» всех желающих. Уверена: благодаря нашим совместным усилиям дети в Донецкой и Луганской народных республиках получат возможность читать любимые детские книжки на русском языке», — сказала Анна Кузнецова.

Она также отметила, что акцию уже поддержали многие уполномоченные по правам ребенка в регионах.