Тбилиси, , 16:02 — REGNUM В Грузии имеется запас продуктов питания и не проблем с том, чтобы продолжать импортировать товары. Об этом 21 марта заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на брифинге.

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«Мы видели некоторый ажиотаж с сахаром, который был вызван только тем, что некоторая часть населения без необходимости сделала закупки для пополнения запасов. Этот процесс идёт таким образом, что нет никаких перебоев — в страну поступает как сахар, так и другие продукты», — сказал Шамугия.

Он отметил, что сахар Грузии не покупает ни в России, ни на Украине. Также, по словам министра, в стране есть запасы пшеницы и муки.

Шамугия заявил, что нехватка продуктов в магазинах была вызвана только ажиотажем и тем, что их не успевали подвозить со складов.

«Мы в ежедневном режиме наблюдаем и ведем мониторинг вместе с бизнесом, и в ближайшем будущем нас не ждут никакие перебои в связи с импортом продукции», — заявил Шамугия.

Напомним, Грузия сильно завит от поставок пшеницы и муки из России. В марте в России временно ввели запрет на вывоз пшеницы из страны.

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