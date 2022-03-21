Донецк, 21 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Неделя — это слишком маленький срок, чтобы освободить от ВСУ такой большой город как Мариуполь, заявил 21 марта глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1».

Грэм Филлипс Бойцы ВСУ у здания ГУВД Мариуполя 9 мая 2014

Пушилин «Я не столь оптимистично настроен, что два-три дня или даже неделя — и вопрос закроется».

По словам главы республики, в Мариуполе сейчас находятся члены неонацистских батальонов — их не одна тысяча. В основном они прячутся в зданиях завода «Азовсталь», площадь которого насчитывает 11 квадратных километров.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Напомним, Мариуполь взят в рамках российской спецоперации в кольцо окружения. Совместно российские и донецкие военные это кольцо сжимают.