Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 21 марта, по состоянию на 15:15 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent взлетают на 4,08%, до $112,33 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Строительство нефтепровода Loozrboy

«Начавшееся ещё в конце прошлой недели новое восходящее движение на рынке нефти сегодня получило продолжение.

Этому, в частности, способствовала информация о новых атаках хуситских беспилотников на нефтяные месторождения в Аравии, а также угрозы ЕС распространить санкции на поставки российской нефти.

Эти опасения разделяет и Международное энергетическое агенnство, призывая арабские страны нарастить добычу, но те пока не спешат с этим.

Более того, некоторое сокращение демонстрируют даже американские сланцевые компании.

Они пока не считают, что высокие цены на нефть надолго, и не спешат жертвовать прибылью ради роста добычи.

В свете этого складываются подходящие условия для более вдумчивого освоения котировками уровней выше $115 и $120 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть сохраняют восходящий уклон, тестируя зону $112