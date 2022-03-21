Тула, 21 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Крытый футбольный манеж планируется построить в Туле, стоимость объекта составит 277 млн рублей.

Pixabay.com Футбольное поле

На проведение работ ГУ ТО «Управление спортивными сооружениями» будет выделена субсидия, сообщает «Тульская пресса». Предложение о ее выделении поступило от министерства спорта Тульской области.

Общая стоимость работ составит 277 006 260 рублей, при этом размер субсидии — 273 374 350 рублей. На территории манежа разместится футбольное поле. Проект предусматривает также обустройство двухполосной дороги.