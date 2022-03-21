Москва, , 16:00 — REGNUM Российская легкоатлетка Елена Лашманова, олимпийская чемпионка 2012 года дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU).

Контроль допинга Flymed.org

Лашманова выступает в спортивной ходьбе. Дисквалификация 29-летней спортсменки отсчитывается с 9 марта 2021 года. Аннулированию подлежат её результаты с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года.

В этот период Лашманова выиграла золотую медаль Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, а также стала чемпионкой мира 2013 года. Теперь её лишат этих медалей.