Рига, , 15:59 — REGNUM Правительство Латвии, а также две другие страны Прибалтики, планируют принять решение о запрете российским судам входить в портах страны. Об этом 21 марта в передаче «900 секунд» на телеканале TV3 заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

Морской порт Smainali3

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Он добавил, что суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты.

«На мой взгляд, это недопустимо, поэтому мы готовим соответствующие решения правительства», — подчеркнул глава ведомства.

«У нас была надежда, что это будет совместное решение Европейского Союза. Однако видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого», — указал министр.

Он добавил, что «очевидно, решение будет региональным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил, что санкции Европейского союза могут быть усилены путём закрытия портов для российских судов. По его словам, ЕС также планирует усилить санкции путём запрета на импорт энергоносителей.

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Кроме того, Польша намерена предложить Евросоюзу запретить движение грузовиков в Россию и Белоруссию. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу к новому пакету санкций добавить торговую блокаду России. речь идёт о запрете входа в порты российских кораблей под российским флагом с российскими товары, а также запрет торговли сухопутными путями.

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