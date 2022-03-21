Москва, , 15:58 — REGNUM Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект партии «Единая Россия» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ разработан вместе с Министерством обороны России.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

Законопроектом предлагается установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий в отношении лиц, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики с 24 февраля 2022 года.

Это даст военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты.

Инициативу «Единой России» поддержали Минобороны, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минюст, МВД, МЧС, Росгвардия, Служба внешней разведки России, ФСБ и ФСО.

Как ранее отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, этот законопроект — возможность выразить благодарность солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны.

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