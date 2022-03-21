Москва, 21 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Законопроект о денонсации соглашения о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) внесли в Госдуму депутаты СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Ictsd.org ВТО

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За период нахождения России в ВТО её странами-участницами были введены многочисленные секторальные санкции в отношении России, которые имеют направленность против ключевых отраслей российской экономики: военно-промышленного комплекса, нефтяной и банковской сфер. В результате таких мер Россия, по сути, была лишена статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны многих стран — членов ВТО. Если индивидуальные санкции были введены против конкретных лиц, что с формальной точки зрения не позволяло говорить об агрессивных действиях в отношении государства, то секторальные подставили под удар важнейшие отрасли отечественной экономики, что незамедлительно вызвало ответ со стороны Российской Федерации. Санкционное давление на Россию в 2022 году оказалось беспримерным по своим масштабам, отмечают парламентарии.

В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты настоящим проектом Федерального закона предлагается денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года, а также признать утратившим силу Федеральный закон от 21 июля 2012 года «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года».

«Прекращение членства Российской Федерацию в ВТО на основании настоящего Федерального закона освободит Российскую Федерацию от всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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