Москва, , 15:57 — REGNUM Сегодня, 21 марта, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,5%, до 104,29 рубля. Евро прибавляет 0,27%, торгуясь по 115,11 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Московская биржа Moex.com

«Волатильность на торгах российской валютой существенно снизилась, расхождение котировок с международным валютным рынком Forex несколько сократилось.

Открывшиеся сегодня, 21 марта, торги ОФЗ на Московской бирже, хотя и являются сами по себе позитивным событием для рынка российского долга, постепенно оживающего после стресса 24 февраля, оказывают на курс рубля давление.

Многие участники торгов пытаются выйти из российских облигаций в валюту. В то же время ожидания ужесточения монетарной политики Евроцентробанка также играют против сырьевых валют и в том числе рубля.

Поддержку российской валюте оказывают сырьевые рынки, где вновь наблюдается рост. Однако риск, что санкции ЕС будут распространены и на российские углеводороды, несколько снижает оптимизм.

Фундаментально рубль остается недооцененным и по мере восстановления нормальной ситуации на рынках, вероятно, продолжит укрепляться к основным валютам», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль пытается удержаться на уровне 104−105 за доллар