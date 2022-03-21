Оттава, , 15:57 — REGNUM Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) принял участие в озвучивании одного из персонажей мультсериала «Симпсоны». Соответствующую информацию приводит Pitchfork 21 марта.

The Weeknd в клипе на песню Sacrifice Официальный YouTube-канал The Weeknd

Так, музыкант озвучил героя по имени Орион Хьюз — влиятельного ребёнка, владеющего крупным брендом коньков. Сам The Weeknd отметил, что озвучивание персонажа мультсериала было одной из его заветных мечт.

Ранее The Weeknd уже появлялся в сериале «Симпсоны». Исполнитель предстал в образе самого себя в одном из эпизодов 2020 года.

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